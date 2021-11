"Diabeł się wścieka, wiele osób nawróciło się i powróciło do Kościoła" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Wychodząc na ulice chcemy przypomnieć, że jest ktoś taki jak Jezus Chrystus i warto zadbać o swoje zbawienie - mówi ksiądz Rafał Sorkowicz z parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Goleniowie.

Kilkadziesiąt osób wzięło dziś udział w Męskim Różańcu, który rano przeszedł ulicami miasta.



- Każdy ma swoją intencję np. o łaskę zdrowia - mówi jeden z uczestników.



Chrystusowiec ks. Rafał Sorkowicz przyznaje, że to potężna i mocna modlitwa. - O tym przekonywało nas wielu świętych. Św. Jan Paweł II. To modlitwa wręcz z cechami egzorcyzmu. Widać to niekiedy w komentarzach na portalach lokalnych, gdzie piszą o Męskim Różańcu. Jest taka agresja, diabeł się wścieka, ale z drugiej strony wiele osób nawróciło się i powróciło do Kościoła, dzięki naszej modlitwie.



Męski Różaniec odbywa się raz w miesiącu w Goleniowie, podobnie w Szczecinie.