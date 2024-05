„Powstanie warszawskie - lustro pokoleń" nowa wystawa w Przełomach [ZDJĘCIA]

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

W Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowego w Szczecinie otwarto wystawę „Powstanie warszawskie - lustro pokoleń".

To opowieść o jednym z ważniejszych wydarzeń z w najnowszej historii Polski, zrywie powstańczym po latach okrutnej II wojny światowej. Oprócz przedmiotów z epoki: militariów, przypinek do czapek, opasek powstańczych, przedmiotów osobistych, prezentowane są także obiekty pamiątkowe, tworzone z okazji kolejnych rocznic wydarzenia.



Wciąż w wielu domach przechowywane są powstańcze pamiątki i na szczęście najciekawsze z nich trafiają w ręce kolekcjonerów. Imponujący zbiór posiada szczecinianin - Mirosław Borowski, który zgodził się swoją kolekcję pokazać w Centrum Dialogu Przełomy.- Są to artefakty międzywojenne, z okresu powstania i współczesne. Współczesne medale i odznaczenia, które wydane są po wojnie w kontrze, do ówczesnej władzy - kiedy nie można było o tym pisać ani mówić.



Za każdą rzeczą kryje się historia, dodaje kolekcjoner.- Najcenniejszy jest ryngraf wykonany z drzewa, który Wietrzykowski nosił w plecaku całą wojnę. Dla niego to był talizman. Trzeba było być bohaterem, żeby ten ryngraf ze sobą nosić, bo jakby dorwali Niemcy czy Rosjanie to od razu śmierć.



Dla szerokiej publiczności ekspozycja będzie dostępna od Nocy Muzeów, czyli od 18 maja 2024 r. i będzie ją można zwiedzać do 2 października 2024 r. czyli do dnia zakończenia Powstania Warszawskiego.