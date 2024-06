Autobusy w Kołobrzegu od dziś za darmo dla mieszkańców

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Kołobrzegu mogą od dziś jeździć za darmo miejskimi autobusami. Muszą spełnić jednak jeden warunek.

Dotychczas bezpłatne przejazdy przysługiwały kołobrzeskim seniorom i uczniom miejscowych szkół. Od 1 czerwca bez konieczności płacenia za bilet Komunikacją Miejską mogą jeździć wszyscy kołobrzeżanie. Muszą posiadać jednak Kołobrzeską Kartę Mieszkańca. Michał Kujaczyński z kołobrzeskiego magistratu mówi, że to karta pełni obecnie rolę biletu.



- Są specjalnie oznaczone kasowniki, do których zbliżamy naszą Kartę Mieszkańca. Bilet się w tym momencie kasuje i Karta Mieszkańca też jest w tym momencie tym dokumentem, który poświadcza skasowanie biletu, więc w przypadku kontroli również okazujemy tą kartę mieszkańca. Jeżeli ktoś korzysta z aplikacji w telefonie z karty mieszkańca wtedy musi zeskanować kod QR i w aplikacji pojawia się 45-minutowy bilet.



Łącznie w Kołobrzegu wydano już 26 tysięcy kart mieszkańca. Wnioski przyjmowane są przez internet i osobiście na parterze urzędu, a czas oczekiwania na odbiór karty to obecnie dwa tygodnie.