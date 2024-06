Polki startują w lokalnych wyborach w Niemczech

Polki po raz kolejny będą ubiegać się o stanowiska w lokalnych wyborach w Niemczech. Odbędą się one równocześnie z wyborami do europarlamentu - za tydzień, 9 czerwca.

Nasi zachodni sąsiedzi wybiorą wtedy przedstawicieli lokalnych landów. Na wielu listach dostrzec można nazwiska Polaków. Między innymi Katarzynę Werth, która - po raz pierwszy - ubiega się o fotel burmistrza Löcknitz.- Uczęszczałam tam do szkoły, więc z tymi terenami jestem związana tak naprawdę od 30 lat. Studiowałam też w Stralsundzie, na pograniczu i zamieszkałam z mężem w Löcknitz w 2008 r. - mówiła Werth w Kawiarence Politycznej Radia Szczecin.Swój komitet wyborczy zarejestrowała także Marta Szuster, która kandyduje na radną niemieckiego Mescherin.- Zawsze mówiłam, że to nie powinno mieć żadnego znaczenia na pograniczu, czy jesteśmy Polakami, czy Niemcami, tylko że jesteśmy sąsiadami. Tworzyliśmy swoją listę z osobami, z którymi współpracuję już od lat. Są to aktywne osoby, są to osoby, które działają w strażach pożarnych, w przedszkolach, w szkołach i są to społecznicy - podkreślała Szuster.Obie kandydatki - z powodzeniem - brały udział w wyborach w 2019 roku. Przez ostatnie lata pełniły funkcje radnych.