Młodzi Szczecinianie z biletami na Campus Polska [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad tysiąc młodych z całego kraju otrzymało zaproszenia na wydarzenie społeczno-polityczne Campus Polska Przyszłości.

Ten festiwal zrzesza osoby zainteresowane polityką, działalnością na rzecz społeczeństwa i pozwala na dyskusję z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa, gospodarki czy nowych technologii. Szczecińskiej reprezentacji bilety wręczył Minister Sportu Sławomir Nitras.



- Wielu ludzi mówi o tym, że trzeba rozmawiać z młodym pokoleniem, że trzeba dać szansę młodemu pokoleniu, że trzeba wsłuchiwać się to, co ma do powiedzenia, a mamy wrażenie, że jako środowisko kampusu tak naprawdę jesteśmy jedynymi, którzy wyciągnęli rękę do młodych ludzi, którzy starają się rzeczywiście ich zrozumieć, starają się ich słuchać, starają się pomóc im kształtować rzeczywistość. Bo campus, o czym warto mówić, to jest projekt kształtowany przez młodych ludzi. - mówi Nitras.



Jedną z uczestniczek Campusu z naszego miasta będzie Katarzyna, która od kilku lat zainteresowana jest tematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.



- Działam społecznie już od jakiś 5 lat i mam nadzieję na to, że będę mogła poszerzyć swoją wiedzę na temat właśnie wolontariatu, na temat aktywizmu społecznego i na temat, którym się zajmuje - psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej - tłumaczy Katarzyna.



Festiwal Campus Polska Przyszłości rozpocznie się 23 sierpnia w Olsztynie.