Można już korzystać ze szczecińskiej Arkonki.

Oprócz basenów, jak zawsze jest, wiele innych atrakcji: korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej oraz skatepark. Są też cztery punkty gastronomiczne.Aby było jeszcze wygodniej, od tego roku bilety w aplikacji można kupić na dowolny termin w całym sezonie, a nie tak jak było wcześniej, tylko na trzy najbliższe dni. Wprowadzone zostały również elektroniczne karnety.Arkonka czynna jest od poniedziałku do czwartku, od 10 do 19, a w piątki, soboty i niedziele do 20.Sezon kąpielowy zakończy się 1 września.