Obwodnica Gryfina zakończy gehennę kierowców [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Coraz bliżej końca gehenny kierowców, którzy codziennie muszą przebijać się przez centrum Gryfina.

Chodzi o drogę krajową numer 31, biegnącą od Szczecina w kierunku Chojny oraz Kostrzyna nad Odrą. Obecnie przejazd przez Gryfino to co najmniej kilkadziesiąt minut. Pod koniec października ma to się zmienić.



Wszystko za sprawą powstającej obwodnicy o długości pięciu kilometrów - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Jest to droga jednojezdniowa klasy GP, czyli dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości każdy. To są parametry zbliżone jak do innych jednojezdniowych obwodnic. Obecnie też realizowanej obwodnicy Szczecinka czy innych inwestycji, które są w przetargu czy w realizacji, choćby obwodnicy Stargardu, Wałcza, Wschodniej Szwecji czy Rusinowa - mówi Grzeszczuk.



Obwodnica Gryfina ominie miasto od wschodu. Koszt jej budowy to około 75 milionów złotych.