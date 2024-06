Karetki sezonowe powrócą nad morze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Turyści nad Bałtykiem mogą czuć się bezpiecznie. Wraz z początkiem wakacji w kilku nadmorskich miejscowościach pojawią się tak zwane ambulanse sezonowe.

To dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Są potrzebne, bo jak wyjaśnia Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, to właśnie w sezonie letnim częściej wzywamy karetkę.



- W wielu miejscowościach nadmorskich w sezonie letnim odnotowujemy miesięcznie nawet o 100 więcej zadysponowań. Powody wezwań zespołów ratownictwa medycznego to przede wszystkim udary, zasłabnięcia, utonięcia, złamania kończyn, a także wypadki drogowe - mówi Dorochowicz.



Pierwszy sezonowy ambulans rozpoczął już pracę w Świnoujściu. Kolejne wraz z początkiem wakacji pojawią się w Dziwnowie, Ustroniu Morskim, Mielenku, Pobierowie, Międzyzdrojach i Darłowie.