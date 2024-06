Prezydent Świnoujścia szuka oszczędności i wprowadza zmianę w magistracie

Joanna Agatowska. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W świnoujskim magistracie powstanie nowy dział. Prezydent, szukając oszczędności, zamierza część prac zlecanych zewnętrznym firmom, powierzyć swoim pracownikom.

Nowa jednostka ma powstać przy Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej. Joanna Agatowska tłumaczy, że jednostka ułatwi realizację wielu planowanych prac. - Stworzymy taki dział gospodarczy, gdzie zatrudnimy od 3 do 5 osób. I tutaj serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do pracy właśnie przy takich bieżących sprawach, żebyśmy nie musieli płacić naprawdę horrendalnych kwot za wykonywanie odcinek zieleni czy sprzątanie miejsc publicznych takich jak umycie jakiejś ławki, umycie znaku, naprawienie deski, która odpadła. To są takie sprawy, które uważam, że możemy we własnym zakresie rozwiązywać - powiedziała Agatowska.



Dodaje, że zmiana przyniesie też niemałe oszczędności. - A kwota prawie miliona złotych, która na ten cel była przeznaczona, może być po prostu bardziej efektywnie wydatkowana na inne cele, które będą służyły naszym mieszkańcom - dodała Agatowska.



Tworzenie struktur nowego podmiotu już się rozpoczęło. Swoją pracę ma rozpocząć jeszcze w sezonie.