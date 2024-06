Zastępca prezydenta Szczecina: sfera miejskiej kultury to nie tylko kwestia pieniędzy

Więcej rozmów i przejrzystości w działaniu - to recepta nowego zastępcy prezydenta Szczecina Marcina Biskupskiego na uspokojenie sytuacji w sferze miejskiej kultury.

Jej przedstawiciele mają cały szereg uwag do władz miasta, przedstawili je we wtorek podczas jednej z komisji. Domagają się m.in. listy stałych wydarzeń, nowego modelu finansowania i większych pieniędzy na promocję. Marcin Biskupski, który ma teraz zajmować się tą sferą w Szczecinie, zapewnił w "Rozmowie pod krawatem", że część postulatów można załatwić "od ręki". Obiecał również więcej rozmów z artystami.- Część z tych postulatów wydaje się dosyć prosta do realizacji. Nie ma czegoś takiego, jak taka mapa wydarzeń kulturalnych Szczecina. To jest bardzo proste do zrobienia. To jest nie tylko kwestia pieniędzy, tylko rozmów, wsłuchania się w głos artystów, w głos organizacji pozarządowych, bo oni bardzo często mają świetne pomysły, które nie będą stanowiły obciążenia dla budżetu - mówi Biskupski.Radni zapewniają, że zwrócą większą uwagę na finansowanie kultury w przyszłorocznym budżecie. Mają także wkrótce spotkać się z przedstawicielami środowisk artystycznych.