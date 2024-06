Naukowcy z ZUT-u zbudują dron na wodór [ZDJĘCIA]

źródło: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie źródło: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wodorowy dron ma powstać w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Prawie 60 tysięcy złotych na jego projekt otrzymało pięciu studentów Akademickiego Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich ZUT. Będą pracować pod kierownictwem profesora Marcina Wardacha z Wydziału Elektrycznego ZUT.



Ma powstać mały dron, poruszający się jak konwencjonalny samolot - mówi rzeczniczka uczelni, Emilia Kujawa.



- Źródłem jego zasilania będzie wspomagane przez akumulator ogniwo wodorowe, które "przerabia" wodór na wodę i energię elektryczną. W ramach projektu młodzi naukowcy planują wykonanie konstrukcji płatowca oraz układów sterowania i zasilania. Maszyna będzie miała nieco ponad 2 metry rozpiętości skrzydeł. Nasi studenci zaprojektują płatowiec tak, by miał zasięg większy od komercyjnych dronów o konwencjonalnym zasilaniu akumulatorowym. Marzeniem konstruktorów jest, by w przyszłości dron miał wystarczający udźwig, aby można było na nim zamontować osprzęt pomiarowy bądź kamery - tłumaczy rzeczniczka uczelni.



Gotowy dron mógłby być wykorzystywany do pomiarów jakości powietrza bądź do akcji poszukiwawczo-ratunkowych. Konstrukcja ma powstać w ciągu najbliższego roku.