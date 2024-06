Plaża w Trzebieży rozrośnie się [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk

Plaża w Trzebieży zostanie poszerzona - zapowiedział to nowy burmistrz Polic Krystian Kowalewski.

Dodał, że nie nastąpi to jednak szybko, gdyż teren ten należy do Urzędu Morskiego w Szczecinie. W jego ocenie inwestycja jest potrzebna - głównie ze względu na coraz większe turystyczne zainteresowanie nadzalewową Trzebieżą.



- Zamierzamy trwale dbać i pielęgnować tę plażę, tak aby ona wciąż dobrze wyglądała. Pewnie nie wróci do swojej świetności z dawanych czasów. Mamy jednak zamiar przybliżyć ją do placu zabaw i w kierunku wody. Piasek będzie musiał być jednak przywieziony barkami, tylko w ten sposób za rozsądne pieniądze, przyniesie to określony efekt. Jeśli to się uda to myślę, że będzie to poszerzenie zauważalne... - tłumaczył Kowalewski.



Według wstępnych informacji Urząd Morski w Szczecinie dał gminie Police zielone światło do dalszych prac. Jeśli wszystkie procedury zostaną spełniowe, wówczas na plażę w Trzebieży trafi piasek pochodzący z falochronu zachodniego w Dziwnowie.