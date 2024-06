Bartek pilnie potrzebuje krwi. Chłopak czeka na leczenie nowotworu

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Pilnie potrzebna krew A Rh+ dla piętnastoletniego Bartka Karaczuna. Chłopiec mierzy się z nowotworem złośliwym - mięsakiem Ewinga. Obecnie przebywa w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Krew jest niezbędna do leczenia chemioterapią. O pomoc zaapelował w naszej audycji Czas Reakcji tata chłopca, Adam Karaczun.



- Bartek jest w tej chwili w szpitalu przy Unii Lubelskiej, na oddziale pediatrii, onkologii i immunologii dziecięcej. Lekarze chcą jak najszybciej rozpocząć leczenie chemioterapią. Muszą założyć Bartkowi specjalny wlew do podania tej chemii. Chodzi o to, że mój syn ma zbyt niską liczbę płytek krwi i istnieje ryzyko krwotoku podczas tego zabiegu - zaznaczył.



Tata Bartka dodał też, że rokowania są dobre.



- Jeśli szybko rozpoczęlibyśmy leczenie, to szansa na całkowite wyzdrowienie wynosi 65 - 70 proc.



Krew A RH+ można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy al. Wojska Polskiego w Szczecinie z zaznaczeniem "dla Bartosza Karaczuna".