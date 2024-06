Zabił kobietę podczas zbliżenia. W więzieniu spędzi 13,5 roku

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Nieumyślnie zabił 35-latkę podczas stosunku. Mężczyzna ma spędzić 13,5 roku za kratami.

Taki wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Szczecinie w sprawie Mykhaila M, który podczas stosunku doprowadził do śmierci kobiety, podduszając ja. Do tragedii doszło dwa lata temu w Międzyzdrojach.



Kobieta i mężczyzna poznali się w barze. Ona zaprosiła go wynajmowanego apartamentu, po czym doszło do zbliżenia.



- Sąd zmienił kwalifikację czynu - powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie sędzia Tomasz Szaj.



- Uznano, że oskarżony nie miał zamiaru bezpośredniego zabicia pokrzywdzonej. Niemniej jednak, dokonując ryzykownych zachowań, godził się na to, że skutkiem tych zdarzeń będzie śmierć pokrzywdzonej. Stąd też przypisano mu przestępstwo zabójstwa - wyjaśniał sędzia Szaj.



Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca Mykhaila M. zapowiedział odwołanie się od niego do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.