Ronda zamiast skrzyżowań. Prezydent zapowiada zmiany w Świnoujściu

Ronda zamiast skrzyżowań - plany nowych władz Świnoujścia. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Zamiast istniejącego skrzyżowania - rondo. To plan nowego świnoujskiego samorządu na zmianę powstałego niedawno układu komunikacyjnego głównych ulic miasta. Prezydent Świnoujścia zapowiada zmiany.

Układ komunikacyjny w Świnoujściu został przebudowany przed oddaniem do użytkowania tunelu. Sęk w tym, że miejscowi kierowcy zamiast przebudowanych skrzyżowań wolą ronda.



- Niebezpieczne są (skrzyżowania) 11 Listopada i Szkolnej, Wojska Polskiego i 11 Listopada, Matejki i Konstytucji - same kolizje - mówił jeden z kierowców.



- I tam przydałyby się ronda? - pytała reporterka Radia Szczecin.



- Tak, jak najbardziej - odpowiedział kierowca.



Powstanie ronda na jednej z głównych ulic, czyli na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej z 11. Listopada i Karsiborską zapowiada Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. Choć, jak zaznacza - jeszcze nie w tym roku.



- Teren jest co prawda zapisany w miejscowych planach jako teren zabudowy mieszkaniowej, myślę natomiast. że generalnie powinien być zatrzymany jako rezerwa pod ewentualną zmianę układu komunikacyjnego w tym miejscu, czyli krótko mówiąc - budowę ronda. Musimy czekać na lepsze czasy, kiedy będzie można ten wrażliwy układ komunikacyjny, czyli skręt w tym miejscu w ulicę Karsiborską, zmodernizować - wyjaśniała Agatowska.



Na nowych skrzyżowaniach ze światłami instalowany jest obecnie system ITS, który ma usprawnić ruch m.in. przez regulację sygnalizacji świetlnej.