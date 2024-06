Koleją do Amfiteatru i Ogrodów. Kołobrzeg ma nowe przystanki

Nowe przystanki kolejowe w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Nowe przystanki kolejowe w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Kołobrzegu zyskają lepszy dostęp do transportu kolejowego. W środę oddano do użytku nowe przystanki, na których wkrótce zatrzymają się pociągi.

Kołobrzeg Amfiteatr i Kołobrzeg Ogrody to nowe stacje, które powstały we wschodniej części miasta. Obsłużą one linie na trasie Koszalin-Goleniów i Szczecinek-Kołobrzeg.



Dyrektor PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie Jacek Krzemiński mówił, że poza atrakcyjną dla pasażerów lokalizacją nowe przystanki mają jeszcze jeden kluczowy atut.



- To jest dla nas bardzo ważny aspekt - żeby zadbać o osoby, u których pełnosprawność jest w jakiś sposób ograniczona, żeby nie czuły się wykluczone i mogły korzystać z transportu kolejowego, ponieważ odpowiednia wysokość peronu ułatwia podróżnym wsiadanie - wyjaśniał Krzemiński.



Pociągi na nowych stacjach będą zatrzymywały się od 9 czerwca, gdy wejdzie w życie letnia korekta rozkładu jazdy.



Koszt inwestycji to 4 mln zł. Pociągi w Kołobrzegu będą się zatrzymywały już na pięciu stacjach. Poza dworcem głównym powstały także stacje Stadion oraz Radzikowo, które obsługują linię kursującą do Szczecina.