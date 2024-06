Zabawa i nauka samodzielności. Piłkarskie zajęcia dla dzieci z dodatkowym chromosomem [ZDJĘCIA]

Akademia piłkarska z Przecławia rozpoczęła treningi młodych piłkarzy i piłkarek z zespołem Downa. To pierwsza taka drużyna w Zachodniopomorskiem.

Pomysł narodził się w głowie jednego z trenerów, którego syn - fan piłki nożnej - urodził się z trisomią. Obecnie drużyna liczy około 10 zawodników, którzy na treningach - jak mówią rodzice - dają z siebie wszystko.- Myślę, że hobby, fajnie mieć takie, a przy okazji się ruszają, więc to też zdrowie. Szybko zasypiają po takim treningu. - Dają siebie wszystko, czasami mają lepsze, czasami gorsze dni, ale trenują. - Osoby z zespołem Downa, osoby z trisomią, są bardzo mocno w życiu nastawione na emocje. Dla nich emocje sportowe są bardzo istotne i ich motywują do działania. - Sama inicjatywa, żeby zorganizować coś takiego przez samych trenerów, jest bardzo fajna - mówią rodzice.- To dla tych dzieci zabawa, wyciągnięcie ich z domów, żeby podczas treningów też rywalizowały ze sobą, uczuły się samodzielności, przede wszystkim w grupie. Myślę, że to takie najważniejsze rzeczy - mówi Sylwester Watracz, prezes akademii piłkarskiej Kontra.Dzieci trenują w każdą środę o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Będargowie. W planach są cykliczne wyjazdy na turnieje w całej Polsce. Na swój pierwszy pojadą 23 czerwca do Poznania (ul. Gdańska 1). W zawodach udział wezmą tylko dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.