Zaświadczenia do głosowania do czwartku

Wybory do Parlamentu Europejskiego już w najbliższą niedzielę. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeszcze w czwartek można pobierać zaświadczenia do prawa do głosowania w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Chodzi o osoby, które w dniu wyborów przebywać będą poza miejscem zamieszkania.



- Ich głosowanie będzie możliwe po uzyskaniu zaświadczenia, które wyda im lokalny Urząd Miasta - podpowiada pełnomocnik Prezydenta Szczecina do spraw wyborów Rafał Miszczuk. - Zaświadczenie o prawie do głosowania może odebrać za nas osoba upoważniona, wypełniamy specjalne upoważnienie dla tej osoby i nie musimy zwalniać się z pracy, żeby specjalnie zdążyć do urzędu do 15.30.



Wybory do Parlamentu Europejskiego już w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.