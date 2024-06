Wakacje z WOT? Są jeszcze wolne miejsca

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Są jeszcze wolne miejsca na "Wakacje z WOT". Po raz piąty organizują je Wojska Obrony Terytorialnej.

Szkolenia dedykowane będą uczniom, studentom czy też nauczycielom. Mogą brać w nich udział osoby, które w czasie urlopu chciałyby zdobyć nowe umiejętności, poprawić swoją tężyznę fizyczną i następnie zostać terytorialsami. Pierwsze szkolenie podstawowe rozpocznie się już 22 czerwca.



Szkolenia podstawowe odbędą się od 22 czerwca do 7 lipca oraz od 17 sierpnia do 1 września. Natomiast szkolenia wyrównawcze - od 30 czerwca do 7 lipca i od 25 sierpnia do 1 września.



Szczegóły można znaleźć w Wojskowych Centrach Rekrutacji.