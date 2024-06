Przyszłość literatury w... Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

65 artystów z 9 krajów Europy i Azji pojawi się na najstarszym polskim festiwalu literackim. W Kołobrzegu startuje TransPort Literacki.

Warsztaty, debaty, koncerty, ale także spotkania z autorami i nagrody - tak w pigułce wygląda 29. edycja TransPortu Literackiego. Motywem przewodnim imprezy jest "Przyszłość literatury".



Artur Burszta, dyrektor artystyczny TransPortu Literackiego zaprasza do aktywnego udziału w festiwalu zarówno najmłodszych, jak i dorosłych odbiorców.



- Zapraszamy na wszystkie wydarzenia, żadne nie jest biletowane. W tym roku trzymamy się tej zasady. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach, które będą miały miejsce tutaj w regionalnym Centrum Kultury. Warto wpaść w trans i zawinąć do tego portu, bo jest on pod wieloma względami wyjątkowy - zachęca Burszta.



Gwiazdą festiwalu będzie Japonka Hiromi Ito, jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie poetek feministycznych, która pojawi się w RCK w sobotę o godz. 18. TransPort Literacki potrwa do niedzieli.