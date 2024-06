Były wojewoda zostawił... autograf na godle Polski [ZDJĘCIA]

Inicjały na godle Polski byłego wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego zostaną usunięte - zapowiedział obecny wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.





Dodam jeszcze, że odsłonięcia godła i odnowionego kartusza, dokonałem nie sam, nie z oficjelami, ale z pracownikami Urzędu, w 43. rocznicę rozpoczęcia strajku przez szczecińskich stoczniowców, co wiele mówi o moim podejściu do tej spraw - ku pamięci i ku budowaniu wspólnoty… — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) June 5, 2024

Nowe godło rok temu pojawiło się nad wejściem do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i zostało podpisane: "Wojewoda zachodniopomorski Z.B". Inicjały byłego wojewody zostały pokazane na zdjęciach w Internecie i wywołały falę komentarzy.- Zlecę naprawę godła i zlikwidowanie umieszczonych na nim inicjałów - mówi Adam Rudawski: - W tym kontekście zależało mi na tym, aby z jednej strony było widać, że tę rzecz odnawiał urzędnik, ale z drugiej strony chyba bez prywatnych inicjałów... Tylko takie są moje zastrzeżenia do tej rzeczy, którą odkryli dziennikarze, więc wydaje mi się, że samo zakrycie tych inicjałów jest absolutnie wystarczającym działaniem, jakie teraz podejmiemy w tym zakresie.Zbigniew Bogucki nie chciał się wypowiedzieć w tej sprawie, ale skomentował to na platformie X.Nowe godło państwowe nad głównym wejściem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odsłonięto 18 sierpnia ubiegłego roku.