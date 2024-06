Są zarzuty dla matki poparzonego 1,5-rocznego chłopca z Karlina.

Stan chłopca odkryli białogardzcy policjanci po wezwaniu do domowej awantury. Dziecko z poparzeniami twarzy i tułowia oraz z podejrzeniem sepsy trafiło do szpitala w Szczecinie.Rodzice zostali zatrzymani. Oboje usłyszeli już zarzuty nienależnego sprawowania opieki nad synkiem, narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nieudzielenia mu pomocy.Ojciec chłopca podejrzany jest również o pobicie starszego synka. Obu rodzicom grozi do 5 lat za kratami.