W OSiR Stargard ruszyły prace budowlane [ZDJĘCIA]

Będą dwie składane trybuny boczne, nowe siedziska na jednej z trybun głównych i wyremontowany parkiet boiska.

W Miejskiej Hali Sportowej OSiR Stargard ruszyły prace budowlane. Ekipy remontowe mają dwa miesiące, by uporać się z wymianą parkietu i przebudową części trybun przed jesienną inauguracją rozgrywek koszykarskiej Ekstraklasy.



Daniel Ziemięcki, zarządzający obiektami sportowymi w OSiR przyznaje, że ekipy remontowe działają pod presją czasu.



- Mamy po przetargach z wykonawcami umowy podpisane i to są dwa miesiące, ale mamy też bufor dwutygodniowy. Rozgrywki ekstraklasy w tym roku będą później się rozpoczynać, bo w październiku - tłumaczy Ziemięcki.



Wymianę parkietu, który ma spełniać wymogi Międzynarodowej Federacji Koszykówki, dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki.



- Był poprzednio zamontowany w 2009 roku, także 15 lat minęło, było też zalanie po drodze... Wymieniamy też stare betonowe trybuny, są wyburzane, a w ich miejsce przyjdą dwie nowe teleskopowe składane. Przez to też zwiększymy ilość miejsc o 200 - dodaje Ziemięcki.



Całość prac to koszt blisko 1,5 mln zł, także z finansowym udziałem miasta i OSiR Stargard.