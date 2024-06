Kandydaci do PE o leczeniu rzadkich chorób [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Europejskie ministerstwo zdrowia, centra medyczne, a może leczenie chorób rzadkich z poziomu Wspólnoty jest niemożliwe?

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego w debacie Radia Szczecin byli pytani o to, jak rozwiązaliby problem chorób, na które zapada niewielka liczba osób, a leki są bardzo drogie.



Bartosz Baszczyński z Lewicy zaproponował stworzenie europejskich centrów leczenia. Z jego pomysłem zgodziła się Urszula Pańka, kandydatka Koalicji Obywatelskiej.



- Takie centra będą postępem w nauce, bo przecież walka z tymi chorobami daje nam możliwość rozwoju i postępu. Musi być systemowe rozwiązanie. Nie możemy na poziomie kraju, wręcz przeciwnie na poziomie naszej Europy - podkreślała Pańka.



Właśnie takimi sprawami, jak pomoc w zdobywaniu pieniędzy na leki powinna się zajmować Unia Europejska - przekonywał Artur Szałabawka z PiS: - Gdyby te leki były kupowane w ramach przetargów unijnych i europejskich, może by były tańsze, może były dostępne...



To nie jest sprawa, którą może się zająć Unia - mówił z kolei Krzysztof Łopatowski z komitetu Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie. Dodał, że rozwiązaniem problemu jest demonopolizacja służby zdrowia.



- Żeby ta służba zdrowia była prężna i żeby ubezpieczyciele, którzy by zajmowali się ochroną naszego zdrowia, również ubezpieczali tego rodzaju choroby - podkreślił Łopatowski.



Debatę Radia Szczecin kandydatów do Parlamentu Europejskiego zobaczycie na naszej stronie internetowej, na radiowym Facebooku i na kanale YouTube.



Wybory odbędą się w najbliższą niedzielę.