Obchody roku Ottonowego w Pyrzycach

Poświęcenie odnowionego baptysterium i uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem Administratora Apostolskiego biskupa Zbigniewa Zielińskiego - to główne punkty sobotnich uroczystości w Pyrzycach.

To kolejna odsłona obchodów jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu.



Uroczystości w Pyrzycach rozpoczną się o godz. 15:00 - mówi ks. dr Grzegorz Harasimiak, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Pyrzycach.



- Poświęcenie figury św. Ottona jako tego, który przyszedł i z woli bożej był ewangelizatorem i tym, który skutecznie umiał doprowadzić do spotkania ówczesnych mieszkańców Pyrzyc z Chrystusem - dodaje ks. Harasimiak.



- Otton był fenomenalnym dyplomatą - dodaje ks. Harasimiak: - W rzeczywistości, w której przyszło mu żyć i dostosowując środki do możliwości percepcji ówczesnego społeczeństwa wniósł Chrystusa, pewne uspokojenie i poziom, dzięki czemu te tereny zaczęły się błyskawicznie rozwijać.



Rok Ottonowy potrwa w archidiecezji do czerwca przyszłego roku.



Niemiecki biskup doprowadził do przyjęcia chrześcijaństwa przez Pomorzan w XII wieku. Zaproszony przez księcia Bolesława Krzywoustego przeprowadził dwie wyprawy misyjne. Otton z Bambergu wyruszył z misją ewangelizacyjną w latach 1124-1125 odwiedzając dziewięć miejscowości: Pyrzyce, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Gardziec, Lubin, Kłodzień, Kołobrzeg i Białogard. W tym czasie ochrzcił ponad 22 tysiące osób, co stanowiło 1/5 tutejszych mieszkańców. W tym czasie założył 11 kościołów.