Paszportowa sobota w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejna sobota paszportowa w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Do 15:00 można wyrobić bądź odebrać paszport. Do urzędu można udać się bez wcześniejszej rezerwacji. Aby wyrobić paszport nie trzeba żadnych wniosków. Dane podajemy urzędnikowi przy okienku. Pamiętajmy, aby mieć ze sobą ważny, dotychczasowy paszport lub dowód osobisty, kolorową fotografię oraz dowód opłaty.



Za paszport dla osoby dorosłej trzeba zapłacić 140 zł. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka do 12 roku życia można złożyć także online.