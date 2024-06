Senatorowie w Kołobrzegu o opłatach za wodę i ścieki

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Senatorowie RP obradują w Kołobrzegu. Trwa wyjazdowe posiedzenie komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

Jednym z głównych tematów, jakimi zajmuje się komisja są uchwalane przez samorządy taryfy za wodę i ścieki. Kołobrzeg od 11 lat nie może wprowadzić nowych stawek.



W ostatnich latach sprzeciw wyrażają Wody Polskie, które nie chcą zatwierdzić nowych taryf tłumacząc to koniecznością ujednolicenia stawek we wszystkich gminach należących do sieci Miejskich Wodociągów w Kołobrzegu.



Senator Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący komisji mówi, że czas znaleźć rozwiązanie problemu, z jakim borykają się samorządy będące w podobnej sytuacji.



- Kołobrzeg jest w całej Polsce - szczególnie w tej samorządowej - kojarzony z tym problemem. Problem taryf wodociągowych i kanalizacyjnych tu był najbardziej drastycznie postawiony. Kołobrzeg jest blokowany i ten sposób kołobrzeska firma wodociągowa straci możliwości rozwojowe - ocenił.



Przy okazji wizyty parlamentarzystów w Kołobrzegu została otwarta wystawa „35 lat odrodzonego senatu”. Przez najbliższe dwa tygodnie można ją oglądać w Regionalnym Centrum Kultury przy ulicy Solnej.