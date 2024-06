Klasyki Porsche wyruszyły w podróż przez Polskę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Setka samochodów marki Porsche z piskiem opon wyruszyła ze szczecińskiej Łasztowni.

Od dwudrzwiowych sportowych modeli 911 i 718, po Panamery i Cayenne. Cel? - przejechać Polskę z północy na południe.



Paradę rozpoczęli rykiem silnika startując spod szczecińskich Dźwigozaurów.



- Postanowiliśmy przejechać Polskę od północy do południa. - Zdecydowanie to jest jedna z najlepszych imprez tego typu. - Po drodze, dużo zabawy, przyjemności i przejazdów na precyzje. - Najróżniejsze modele w najróżniejszych specyfikacjach. - Stara 911, pierwsza, która zaczyna powoli mieć ABS, klimatyzację i wspomaganie, a jednocześnie wygląda jak te kultowe, stare, z lat 60.-70. - Przyjechałyśmy "boksterkiem" 718 w cabrio. Ostatni model wyprodukowany z silnikiem spalinowym. Jestem dumna, że jeszcze spalinowy. - Nie tylko faceci kochają samochody, jak widać - mówią uczestnicy.



Czterodniowa wycieczka z przystankami m.in. w Berlinie i Wrocławiu zakończy się w niedzielę w Karpaczu. We Wrocławiu uczestnicy odwiedzą kultowe wydarzenie "Luftgekühlt". Jest to zlot poświęcony modelom Porsche chłodzonym powietrzem, produkowanym w latach 50.-90. XX wieku.