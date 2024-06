Ul. Ku Morzu w Świnoujściu wciąż zamknięta. "Rozmowa z premierem to nasza ostatnia szansa"

Nie ma zielonego światła na otwarcie zamkniętej od 15 miesięcy ul. Ku Morzu w Świnoujściu.

To przyznał wczoraj na naszej antenie Wojewoda Zachodniopomorski Adam Rudawski. Powoli gaśnie także światełko w tunelu na jej otwarcie. Samorząd jest zaniepokojony, a mieszkańcy złamani...Już oficjalna informacja na temat nikłych szans otwarcia ulicy Ku Morzu w Świnoujściu nie napawają samorządu optymizmem, przyznaje Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia- Cały czas wiążę ogromne nadzieje z realizacją tego postulatu, który mieszkańcy od ponad roku stawiają, a władze samorządowe się z nim identyfikują. Zaniepokojenie samorządów budzą kompleksowe plany dotyczące zagospodarowania obszaru Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście rozszerzonego w 2019 roku. Nie dotyczą one tylko planów budowy portu kontenerowego, ale również budowy portu masowego oraz portu paliwowego - wymienia Agatowska.W centrum całej sytuacji jest Piotr Piwowarczyk, opiekun Fortu Gerharda, do którego dostęp stroną lądową jest odcięty.- 15 miesięcy w blokadzie i to prawie całkowitej. Wszystkie te działania ochronne zostały zakończone 30 września ubiegłego roku. Zapowiedź wycofania się ze wszystkiego, co obiecywano, złamanie wszelkich umów społecznych... Liczymy na to, że uda nam się spotkać z panem premierem Donaldem Tuskiem, bo jest chyba naszą ostatnią nadzieją - dodaje Piwowarczyk.Ulicę Ku Morzu w Świnoujściu zamknięto w marcu 2023 roku.