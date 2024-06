Don Bosco Cup rozkręca się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Młodzieżowe święto piłki nożnej w Szczecinie - trwa Don Bosco Cup 2024.

Na trawiastych boiskach przy ulicy Tenisowej, w tym roku rywalizuje 10 drużyn z całej Polski.



W zmaganiach bierze udział prawie 400 młodych piłkarzy w wieku 13 lat i młodszych - z nimi rozmawiał reporter Radia Szczecin.



- Jest to dla nas bardzo ważny turniej, bo ostatnio nasza forma spadła trochę i musimy się odbudować. - Chcemy się pokazać innym drużynom i pograć w piłkę. Fajnie, żeby zagrać i jeszcze, aby była frajda z tego. Myślę, że za kilka lat będę piłkarzem... - mówią młodzi sportowcy.



- Świętujemy. To jest dla nas takie sportowe święto... Staraliśmy się dobierać, jak najlepsze drużyny, żeby poziom był bardzo wyrównany podczas całego turnieju, no i żeby chłopcy sobie mogli fajnie pograć - dodaje Hadrian Kalski, kierownik zespołu 2011 Salos Szczecin, współorganizator turnieju Don Bosco Cup.



Turniej piłki nożnej Don Bosco Cup 2024 potrwa do niedzieli. Organizatorem trzydniowego święta młodzieżowej piłki nożnej jest Salos Szczecin.