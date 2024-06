W Szczecinie trwa święto organizacji pozarządowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Organizowana od 23 lat impreza "Piknik Pasji" jest podsumowaniem Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych.

Podczas pikniku, organizacje prezentują swoją działalność szerszej publiczności. Są też atrakcje dla najmłodszych, turniej ping-ponga i muzyka na żywo.



- Przyszłam, bo wspieram takie inicjatywy. Bardzo fajne jest sobie wyjść i móc z kimś porozmawiać. - Można zobaczyć wiele różnych ciekawych stoisk. - Są kluby seniora, różne takie instytucje pozarządowe, które dużo dobra robią dla społeczeństwa - mówią goście.



- Jest to spotkanie, które robimy już od kilkunastu dobrych lat dla organizacji pozarządowych, żeby pokazać, że sektor pozarządowy w Szczecinie to siła, to wsparcie. Mamy tu organizacje senioralne, dziecięce, historyczne. Spektrum zainteresowań jest więc bardzo duże - podkreśla Marta Krajniak, dyrektor Inkubatora Sektorów Kreatywnych i Stowarzyszenia Media Dizajn.



"Piknik Pasji" z muzyką na żywo trwa do godz. 18:00 w ogrodzie Inkubatora Sektorów Kreatywnych oraz Północnej Izby Gospodarczej, przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie.