Masowe zatrucie pokarmowe w Pogorzelicy. Trwają badania próbek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sanepid wyjaśnia sprawę masowego zatrucia pokarmowego w jednym z ośrodków wypoczynkowych w Pogorzelicy. Poszkodowanych jest ponad 40 osób, w tym kilka osób z personelu.

O sprawie powiadomili nas Słuchacze. - Mamy zatrucie pokarmowe, przynajmniej z 50 ludzi, w tym moja żona.



Byliśmy na miejscu, trwają badania próbek, na razie to podejrzenie zatrucia - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie.



- Pobrano wymazy z rąk od personelu bloku żywienia, osób chorych, wymazy sanitarne z powierzchni i pobrano żywność do badań - mówi Kapłan.



Poszkodowani to w większości osoby starsze. Na szczęście nikt nie trafił do szpitala. Wyniki badań znane będą w najwcześniej w środę.