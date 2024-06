Pijany i po narkotykach. Kierowca BMW stanie przed sądem

źródło: https://pixabay.com/pl/933269/tookapic/CC0 - domena publiczna

Jechał po wypiciu alkoholu i zażyciu narkotyków. 27-latka zatrzymali policjanci ze Sławna.

Kierujący BMW miał ponad dwie dziesiąte promila w organizmie. Policjanci sprawdzili go też narkotestem. Wykazał on obecność dwóch narkotyków: amfetaminy i marihuany. Od mężczyzny została pobrana krew do badania.



27-latek za swoje czyny odpowie przed Sądem. Za samo kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.