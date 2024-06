Konfederacja wesprze samorząd Świnoujścia ws. planów budowy terminala

Terminal kontenerowy w Świnoujściu. źródło: www.port.szczecin.pl Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Poseł Konfederacji do Świnoujścia przyjechał z nastawieniem bojowym, sądząc, że miasto chce zablokować opłacalną dla kraju inwestycję, a wyjechał z deklaracją pomocy mieszkańcom.

Jak przyznał poseł Roman Fritz - sprzeciw wobec planów budowy terminala kontenerowego ma swoje merytoryczne i społeczne podstawy.



Wiceprezes partii Grzegorza Brauna opinię na temat odwołania świnoujskiego samorządu od decyzji lokalizacyjnej planów budowy Terminala Kontenerowego zmienił po spotkaniu z lokalnymi władzami. Obawy o szkodzenie interesom Polski przerodziły się w empatię i chęć pomocy.



- Tematyka jest w tej chwili na etapie koncepcyjnej, która będzie rzutowała naprawdę głęboko w tereny około Świnoujścia i de facto między Świnoujściem a Międzyzdrojami. Na spokojnie ten temat przeanalizujemy. Na pewno go nie pozostawimy tak sobie. Zobowiązałem się między innymi do tego, że napiszę interpelację poselską do ministra infrastruktury. Będziemy jak najbardziej kierować się interesem państwa polskiego i Polaków, w tym lokalnej społeczności w Świnoujściu - mówi Roman Fritz.



Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska podkreśla, że plany budowy terminala przez belgijsko-katarską firmę, przerastają problemami uzdrowisko i jego mieszkańców.



- Jako prezydent miasta reprezentuję mieszkańców Świnoujścia, którzy odczuwają oddziaływanie portu na swoje codzienne życie społeczne i gospodarcze. Samorząd samodzielnie nie udźwignie dzisiaj oddziaływania portu na całe miasto. I związane z bezpieczeństwem również prawobrzeżnej części Świnoujścia i zamknięciem ul. Ku Morzu, uniemożliwieniem dostępu do przestrzeni społecznych, rekreacyjnych dla mieszkańców całego Świnoujścia - mówi Agatowska.



Terminal ma być zlokalizowany na wschód od falochronu wschodniego. Zaprojektowany obszar obejmuje niemal 105 ha.