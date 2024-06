Rozbudowa kołobrzeskiego "Krasnala" wchodzi w ostatni etap [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Setka maluchów znajdzie miejsce w rozbudowanym kołobrzeskim żłobku. Rozpoczyna się ostatni etap prac.

Żłobek "Krasnal" to jedyna publiczna placówka opiekuńcza dla najmłodszych kołobrzeżan. Obecnie może ona pomieścić 123 dzieci. Miasto podjęło więc decyzję o rozbudowie żłobka, dzięki czemu powstaną cztery dodatkowe grupy. Zajmą one nową część budynku, w której poza salami zabaw i sypialniami znajdzie się także kuchnia.



Prezydent Anna Mieczkowska mówi, że nowy budynek już stoi, a prace przenoszą się teraz do jego wnętrza.



- W tej chwili są już tynki, za chwilę rozpoczyna się montaż całej instalacji, czyli będą podłogi wykładane i kafelki. Mam już przygotowaną bardzo ciekawą aranżację tego wnętrze, bo będą one kolorowe, ergonomiczne i będą stymulowały i zachęcały do aktywności dzieci w różnych formach - dodaje Mieczkowska.



Całości dopełnić ma także nowy plac zabaw. Chociaż roboty budowlane zakończą się jesienią, to nie oznacza, że żłobek od razu przyjmie nowe maluchy. Miasto musi jeszcze ogłosić nabór, a kolejne dzieci zajmą nowe skrzydło żłobka dopiero w nowym roku.



Koszt całej inwestycji to blisko 12 milionów złotych.