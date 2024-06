Wspólna akcja służb na Zalewie Szczecińskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W Trzebieży odbyły się ćwiczenia w ramach Masowej Operacji Ratowniczej.

Na pokładzie Nawigatora XXI, statku Politechniki Morskiej w Szczecinie doszło do inscenizowanego wybuchu, a służby takie jak m.in. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna i ratownicy medyczni musieli udzielić poszkodowanym niezbędnej pomocy.



- Policja, Straż Pożarna, OSP, SAR, WOPR..., było sporo tych służb. Ich zadaniem było poszukiwanie ludzi, podejmowanie ich z tratwy, holowanie i udzielanie pierwszej pomocy - wyliczała Marzena Małyszko z Katedry Ratownictwa Politechniki.



Zawsze jest coś do poprawy, ale po to są właśnie ćwiczenia, by poprawiać błędy - dodaje zwraca Piotr Koziarek, wiceprezes szczecińskiego WOPR.



- Ogólnie ćwiczenia przeszły bardzo pozytywnie, sprawnie, natomiast na pewno jakieś elementy są do poprawy. Ta współpraca układa się bardzo dobrze od wielu lat. Nie można narzekać na to. Coraz więcej jednostek i służb dołącza do naszego zespołu tutaj SAR, WOPR, Straż Pożarna. Cieszymy się, że te służby współpracują ze sobą - powiedział.



W akcji wzięło udział 25 studentów z Politechniki - przypadła im rola pozorantów.