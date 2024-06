Baszta Morze Czerwone w remoncie [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Prace konserwacyjno-remontowe rozpoczęto na trzech poziomach Baszty Morze Czerwone w Stargardzie.

Liczący ponad 500 lat obiekt tworzy zachowany do dzisiaj, unikalny system średniowiecznych fortyfikacji miejskich, bram i czatowni. Ekipy budowlane wymieniają przede wszystkim drobne detale muru, które wykruszając się mogłyby zagrozić przechodniom.



Pan Marcin zatrudniony przy konserwacji murów baszty przyznaje, że praca wewnątrz zapewnia wiele emocji.



- Robi wrażenie, oczywiście..., wejść na samą górę, pozwiedzać, zobaczyć, a my taką przyjemność mamy i jeszcze za to płacą! Wszystko było luźne, pokleiliśmy to z kolegami, kilkanaście lat to wytrzyma - zapewnia.



Mirosław Opęchowski ze stargardzkiego muzeum podkreśla natomiast znaczenie remontu dla bezpieczeństwa przechodniów.



- To przede wszystkim wymiana kilkuset płytek parapetowych na trzech galeriach. Te płytki zabezpieczają nam korony galeryjek. A druga sprawa: jeżeli taka płytka spadnie z wysokości kilkudziesięciu metrów, to naprawdę może zrobić komuś krzywdę - przyznał.



Generalny remont Baszty Morze Czerwone, Bramy Pyrzyckiej i kolejnego odcinka murów obronnych ujęto w projekcie Trasy Muzealnej. O jego dofinansowanie Miasto ubiegać się będzie z funduszy unijnych.