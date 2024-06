Jak pomóc młodym głowom? - Debata o zdrowiu psychicznym młodzieży w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co trzeci polski uczeń ma podejrzenie depresji a 70 % młodych ludzi ma zaniżoną samoocenę. W studiu S-1 Radia Szczecin trwa debata o zdrowiu psychicznym młodzieży.

Agnieszka Królikowska z Urzędu Miasta Szczecin przekonuje, że miejscy urzędnicy dostrzegają problem:



- W tym roku uruchomiliśmy pilotażowy program, którego celem jest zweryfikowanie tego, w jaki sposób możemy pomóc dzieciom i młodzieży, ale też nauczycielom i rodzicom. Bo w naszej ocenie to nie jest tak, że dzieci żyją w próżni, a ich stan wynika z niczego. Jesteśmy otoczeni wzajemnie sobą i wpływamy na siebie wzajemnie - mówi Królikowska.



Aneta Radzik, nauczycielka z II liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie podkreśla, że w kwestii zdrowia psychicznego ważna jest aktywność samej młodzieży:



- Moje dzieciaki w szkole wpadły na genialny pomysł robienia projektów społecznych. Te projekty społeczne zawierają wszystko to, o czym Pani mówi. Dają dzieciom sprawczość, dają dzieciakom przyzwolenie na błąd, dają dzieciakom prawo do eksperymentowania, do chodzenia własnymi ścieżkami i tak naprawdę trochę urządzania tego świata na własnych zasadach - tłumaczy Radzik.



