Jak i gdzie szukać pomocy medycznej na wakacjach? [ZDJĘCIE]

Jak już dojedziemy w góry, nad morze czy nad jezioro, to warto wiedzieć, jak i gdzie szukać pomocy medycznej, w razie potrzeby.

- Mazury, góry, podkarpacie - o ile jest to placówka podstawowej opieki zdrowia z kontraktem z Narodowego Funduszu Zdrowia, to każdy pacjent ubezpieczony ma prawo się tam zgłosić. Nie uzyskamy tam leków stosowanych przewlekle, skierowania do poradni specjalistycznej, czy zdjęcia szwów. To nie są bowiem rzeczy doraźne tylko takie, które można było zaplanować - wyjaśnia specjalista medycyny rodzinnej Jacek Bujko.Na wakacjach w Unii Europejskiej warto pamiętać o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Społecznego - przypomina lekarz: - Przydarzy nam się jakieś nieszczęście - karetka, helikopter ratowniczy czy antybiotyki, to bez karty i dowodu otrzymamy fakturę na kilkaset tysięcy euro. Dopiero po zapłaceniu, możemy domagać się zwrotu tej kwoty. To nas będzie kosztowało niepotrzebną ilość czasu i pieniędzy...Każdy pacjent objęty ubezpieczeniem w NFZ, który przebywa poza miejscem zamieszkania ma prawo zgłosić się do lokalnej przychodni medycznej i uzyskać bezpłatną pomoc.Aktualna karta EKUZ uprawnia natomiast do leczenia w kraju pobytu i jest ważna z dowodem tożsamości.