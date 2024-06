Ratownicy czuwają, woda przebadana - można jechać nad Miedwie

Kąpielisko nad Miedwiem otwarte. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Kąpielisko nad Miedwiem otwarte. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Letni sezon nad Miedwiem oficjalnie otwarty. Gminne kąpielisko w Zieleniewie w piątek rozpoczęło działalność.

Są już pierwsi chętni, skuszeni kąpielą w wodach jeziora o temperaturze blisko 21 stopni. Tłumy gości spodziewane są w trakcie pierwszego wakacyjnego weekendu.



Na przyjęcie wypoczywających gotowe są również punkty gastronomiczne i wypożyczalnie sprzętu wodnego działające przy kąpielisku.



Wszystko jest przygotowane na przyjęcie gości - zapewnia zarządzająca kąpieliskiem Iwona Wróbel z Urzędu Gminy w Kobylance.



- Jest Błękitna Flaga, mamy doskonałą jakość wody, potwierdzają to próbki wody (zbadane) przed sezonem, więc można się kąpać, zapraszamy - mówi Wróbel.



Nad wypoczywającymi czuwa też zespół ratowników. Specjalizujący się w ratownictwie wodnym Dariusz Zagrodzki z OSP Bielkowo zapewnia, że wprowadzono już dyżury.



- Na kąpielisku w Zieleniewie od godz. 11 do 19 w weekendy będzie trzech lub pięciu ratowników i grupa interwencyjna na jeziorze Miedwie również od 11 do 19. Mamy dwie łodzie ratownicze, tak że jesteśmy w stanie dopłynąć praktycznie do każdego miejsca na jeziorze - podkreśla Zagrodzki.



Miedwia w sezonie pilnować będzie 16 ratowników wodnych. Patrole jeziora zapowiedziała też stargardzka policja.



Jest również aktywny numer alarmowy 451 060 120 - tylko dla wypoczywających nad Miedwiem.