Dar Szczecina i Zryw płyną na Tall Shipy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jachty Dar Szczecina oraz Zryw meldują gotowość do wyścigu. Dziś obie jednostki wypłynęły z macierzystego portu w kierunku Kłajpedy na Litwie, gdzie rozpocznie się pierwszy etap regat The Tall Ship Races.

Oprócz doświadczonych żeglarzy, załogę Daru Szczecina tworzą amatorzy tacy, jak 20-letnia Tosia, która debiutuje podczas regat.



- Byłam tylko raz na morzu, teraz już dwa i stwierdziłam, że spróbuję swoich sił. Zobaczymy czy w ogóle mi to podejdzie. Stresu nie ma jak na razie, jestem bardzo podekscytowana tym, że nie wiem do końca jak to wszystko wygląda. To jest mój pierwszy raz i będę mogła to przeżyć z, myślę, że fajnymi ludźmi - mówi Tosia.



Kapitan Zrywu Jędrzej Owczarski zaznacza, że oprócz nauki i dobrej zabawy, załoga liczy na wysokie miejsce w rankingu.



- U nas jest miejsce dla wszystkich. Są osoby, które zaczynają dopiero z żeglarstwem, ale też osoby, które mają wiedzę i będą ją doskonalić. Dopłynąć do portu każdy może, ale tutaj będziemy na pewno się starać też pościgać. Więc oprócz tego, że dzieciaki będą się uczyć tego żeglarstwa, to będzie ta część też wyścigowa. I tutaj też będziemy starali się zająć jak najlepsze miejsca - mówi Owczarski.



Regaty rozpoczną się 27 czerwca w Kłajpedzie. Wyścig zakończy się 2 sierpnia w Szczecinie.