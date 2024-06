Szwedzi po raz kolejny zdobyli Stargard

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ale tym razem to była rekonstrukcja bitwy z wojny trzydziestoletniej - walki prowadzono w miejscu, gdzie wojska szwedzkie szturmowały mury miasta.

To jedna z atrakcji Krainy Gryfa - cyklu imprez organizowanych przez stargardzkie muzeum. Obie strony walczyły z zapałem, chociaż wynik był z góry znany - mówił dyrektor muzeum Marcin Majewski.



- Są tutaj wojska cesarskie, które zajęły Stargard niedawno w 1630 roku, a mamy rok 1631 i zobaczymy co się będzie działo. Ofiary są zawsze. Te ofiary będą też i tutaj po obu stronach, ale ostatecznie wygrają Szwedzi - mówi Majewski.



A w obozowisku panuje klimat Wieków Średnich, Marta Kmieć z Sieradza odkrywa na przykład tajniki alchemii.



- Ogólnie po prostu lubimy historię, lubimy się tym interesować. Chcemy też pokazać, jak wyglądało życie, jak kiedyś funkcjonowało, jak zajmowano się też wieloma aspektami medycyny, jak kiedyś wyglądali lekarze, jak się ubierali, jak tworzono lekarstwa, jakie używano - tłumaczy Kmieć.



Krainę Gryfa można odwiedzać jeszcze do godz. 19 przy stargardzkiej Bastei.