Są jeszcze miejsca na półkolonie w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Szkoły podstawowe na terenie miasta przygotowały pięciodniowe turnusy dla blisko 4000 dzieci. Koszt jednego turnusu to 250-750 złotych.

Jeszcze można się zapisać - wyjaśnia Dawid Gajkowski, inspektor wydziału oświaty urzędu miasta w Szczecinie.- Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy miasto Szczecin, zamieszczony jestorganizowanych w naszym mieście, również na portalach edukacyjnych w Szczecinie. Dodatkowo jest możliwe zapoznanie się z ofertami wszystkich organizatorów z gminy miasto Szczecin, instytucjami kultury, klubami sportowymi. Oferta cały czas jest dostępna i można z niej śmiało korzystać - mówi Gajkowski.W ofercie wakacyjnej można znaleźć półkolonie i obozy wyjazdowe - mówi inspektor.- Odbywają się wycieczki piesze, turystyczne, przyrodnicze, rejsy statkiem po Odrze, wizyta w Morskim Centrum Nauki i możliwość odwiedzenia kąpielisk: Arkonkę, najnowsze kąpielisko Fabrykę Wody, czy na Dziewokliczu. Dodatkowo czasem odbywają się również wyjazdy, tak jak do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej czy w Przelewicach - mówi Dawid Gajkowski.Podczas wakacji w mieście młodzież może skorzystać z obiektów sportowych i orlików.- Będą realizowały pod okiem fachowców, trenerów, specjalistów i animatorów zajęcia całkowicie bezpłatne, dla uczniów, młodzieży i dorosłych. W sobotę i niedzielę od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Dodatkowo mamy trzy orliki. Tutaj również będzie można korzystać pod okiem fachowców od poniedziałku do niedzieli, od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych - mówi inspektor wydziału oświaty urzędu miasta w Szczecinie.Wakacje w Szczecinie rozpoczęło ponad 55 tysięcy uczniów i uczennic ze szkół i przedszkoli publicznych.