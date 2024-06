Grzybiarze już ruszyli do akcji!

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W lasach województwa zachodniopomorskiego pojawiły się pierwsze grzyby. Na facebookowej grupie "Gdzie na grzyby - woj. zachodniopomorskie" grzybiarze publikują zdjęcia swoich zbiorów.

- Koleżanka moja była, całe dwa wiadra uzbierała... Kliniska, Rurka, Goleniów i Białuń - bardzo dużo grzybów tam jest. Nawet prawdziwki się zdarzają... - Tak, są prawdziwki prawdopodobnie i jeszcze kozaki. Mam pewne miejsce na Pilchowie, gdzie zawsze chodzę -opowiadają grzybiarze.



Zbierajmy tylko te, które dobrze znamy - apeluje Mateusz Bzdęga, komendant straży leśnej nadleśnictwa Kliniska. - Jeżeli mamy wątpliwości, co do rodzaju zebranych grzybów, to nie ryzykujmy. Lepiej przynieść swoje zbiory do najbliższej siedziby Stacji sanitarno-epidemiologicznej, w tych placówkach dyżury pełnią grzyboznawcy oraz klasyfikatorzy grzybów, którzy bezpłatnie ocenią czy grzyby są jadalne, niejadalne, czy trujące - podkreśla Bzdęga.



Trujące grzyby to nie jedyne zagrożenie. Jeżeli wybieramy się samotnie do lasu, poinformujmy bliskie osoby o naszych planach.