Magda Linette. Fot. twitter.com / Magda Linette

Magda Linette awansowała do 1/8 finału singla tenisowego turnieju WTA rozgrywanego na trawiastych kortach w angielskim Eastbourne.

W I rundzie Polka pokonała rozstawioną z "8" Rosjankę Anastasiję Pawluczenkową 1:6, 7:6 (7-4), 6:4.



Trener Linette Mark Gellard był zadowolony z gry swojej podopiecznej: "Spróbowaliśmy zagrać inaczej. Magda zagrała sporo dobrych wymian i była w stanie powrócić do meczu. Odwróciła jego przebieg i pokazała świetny tenis, co nie było łatwe przeciwko tak dobrej przeciwniczce. Jestem zadowolony z tego jak sobie poradziła, ale nadal jest wiele do zrobienia. Musimy iść do przodu np. z serwisem. Za to return funkcjonował naprawdę dobrze. Była w stanie wrócić w drugim secie, wygrać w tie-breaku i domknąć trzecią partię."



Kolejną rywalką Linette będzie Czeszka Karolína Muchová lub Rosjanka Elina Awanesian.