Kiosk profilaktyczny powrócił do siedziby NFZ

Fot. Zachodniopomorski NFZ Fot. Zachodniopomorski NFZ

Poziom tkanki tłuszczowej i mięśniowej, zawartość wody w organizmie, ale też... siłę uścisku dłoni - te parametry można zmierzyć w szczecińskiej siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Arkońskiej.

Po przerwie otwarto kiosk profilaktyczny. Jest w nim teraz nowocześniejszy analizator składu ciała - mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego oddziału NFZ Małgorzata Koszur.



- Kiosk jest samoobsługowy, jednoosobowy, a korzystanie z niego jest anonimowe. Od jednego pomiaru do drugiego prowadzi nas przewodnik głosowy i polecenia na ekranie komputera. W razie potrzeby pomocą służy doradca do spraw profilaktyki - mówi Koszur.



Kiosk profilaktyczny jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku skorzystało z niego prawie 1800 osób.



Kiosk jest otwarty w dni powszednie, od godziny 8.30 do 15.30 z półgodzinną przerwą o 12.30. W poniedziałki kiosk jest czynny do 17.30; tak jak cała sala obsługi klientów.