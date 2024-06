Tworzą nowy hymn w mieście

Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]

Szykują szlagier, który podbije listy przebojów w... Mieście Dzieci. To wystawa, która odzwierciedla wizję najmłodszych na to, jak powinno wyglądać miasto i jakimi zasadami się kierować.

W galerii Tworzę Się w Szczecinie ruszyły warsztaty, podczas których powstanie nowy hymn Miasta Dzieci. Jak wspomina organizatorka Paulina Ratajczak, chodzi o to, by stary hymn wydłużyć, bo trwa niespełna 50 sekund.



- Zrobić z niego kilkuminutową piosenkę, w której wybrzmią przede wszystkim potrzeby dzieci, prawa. To, jak powinny wyglądać miasta, żeby dorośli zwrócili na pewne sprawy uwagę - powiedział Ratajczak.



Dziś, pierwszego dnia warsztatów powstawał tekst, pod okiem artystki Joanny Bronisławskiej. - Hymn Miasta Dzieci, które w jakimś stopniu jest jednak w Szczecinie, chociaż myśl o Mieście Dzieci jest dla mnie taka, że to jest coś szerszego poza miastem. To jednak jest ciekawe, że będą to tworzyć także osoby spoza Szczecina. Myślę, że to może być ciekawa inna perspektywa spojrzenia na miasto - uważa Bronisławska.



W piątek dzieci zaczną nagrywać piosenkę w studiu Akademii Sztuki. Końcowy efekt zaprezentują na festiwalu na początku września.