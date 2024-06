Jest dofinansowanie programu "Społecznik"

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Harcerze, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich czy fundacje otrzymały dofinansowania na działalność o charakterze społecznym. Na co wydadzą te pieniądze?

175 stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego otrzymało dofinansowanie w ramach programu "Społecznik". Każde z nich uzyskało po 5 tysięcy złotych na inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności. Za te pieniądze mogą organizować osiedlowe pikniki czy akcje profilaktyki zdrowotnej.



Na liście beneficjentów są też wydarzenia promujące historię regionu. Harcerze z Kołobrzegu postanowili natomiast zadbać o zwierzęta. Olga Korowacka, Komendant Bałtyckiego Hufca Morskiego zapowiada realizację projektu "Mój brat zwierz".



- Dzieci będą na początku projektowały domki dla owadów i dla jeży, żeby przetrwały zimę oraz schronienia dla kotów, a później będą wycinały z drewnianych elementów..., efektem będzie to, że za pomocą wkrętarek, młotków i gwoździ zbudują ten konkretny domek. Będą one stały na terenie trzech gmin powiatu kołobrzeskiego - zapowiedziała.



Wszystkie inicjatywy dofinansowane ze środków Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powinny zostać zrealizowane od lipca do grudnia.