Jak (i czy) pomagać dzikiemu zwierzakowi?

źródło: https://pixabay.com/pl/7346555/Rashid_Asgher/CC0 - domena publiczna

Podczas wędrówek po lesie czy wakacyjnych wycieczek możemy natknąć się na zwierzęta, które mogą wyglądać na ranne. Naszym pierwszym odruchem może być chęć przeniesienia zwierzęcia w bezpieczne miejsce, jednak powinniśmy zostawić to odpowiednim służbom.

Są jednak uzasadnione przypadki, w których nasza reakcja nie powinna skończyć się tylko na telefonie.



- Jeśli wbiegnie pod koła samochodu, to jak najbardziej zabezpieczamy, jeżeli - jak to było wczoraj - sowa wpadnie do wąwozu z połamanymi skrzydłami - zabezpieczamy, bo może się przemieścić. Jeżeli chodzi o zwierzę, które jest blisko strumienia lub w strumieniu - jak najbardziej ingerujemy, przemieszczamy to zwierzę, zabezpieczamy... - mówi Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt.



Często ludzie wzywają pomoc do zwierzęcia, któremu nic nie dolega. Jak więc rozpoznać ranne zwierzę?



- Zwierzę ranne to zwierzę, które leży z głową ułożoną wzdłuż ciała, bezwiednie, albo ma wykręcone kończyny, zapadnięte boki i widoczne zarysowania żeber, co wskazuje na odwodnienia... - mówiła.



Jeżeli zobaczymy ranne zwierzę - warto skontakować się ze Strażą Miejską, policją lub odpowiednim stowarzyszeniem.