Scena teatralna i koncertowa na kółkach w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Mobilna galeria - scena teatralna i koncertowa w jednym - wyjedzie na ulice Stargardu. Wszystko w przebudowanym wnętrzu autobusu, który do niedawna kursował jeszcze po miejskich drogach.

Autobus do nowej roli kosztem blisko 200 tys. zł dostosowuje MPK. Jego prezentacji po przebudowie można spodziewać się jeszcze podczas wakacji.



Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miejskiego przyznaje, że autobus, z kulturą i sztuką na pokładzie, zatrzymywać się będzie także na przystankach. - Żeby szeroko rozumiana kultura i sztuka dotarła do różnych zakątków miasta. Wszędzie, gdzie może taki autobus dojechać. Będzie tam przestrzeń wystawiennicza, prezentowania sztuki, szeroko rozumianej kultury i różnych ciekawych aktywności - mówi Grzesiak.



Ludmiła Sabadini, malarka i szefowa Stowarzyszenia „Brama” nie ukrywa, że to niebanalny sposób promocji sztuki. - Taka na kółkach, przybliży sztukę ludziom w różnych miejscach. Mam nadzieję, że będzie jeździł po peryferiach miasta - dodaje Sabadini.



Autobus do kultury jest ciekawą propozycją także dla pana Włodzimierza. - Tylko fajną sztuką. Jak już wyjedzie, to przetestuję.



Miasto liczy na efekt zaskoczenia, dlatego mieszkańcy mają poznać wszystkie szczegóły dopiero na kilka dni przed pokazem pojazdu.